مصر تستعد لإنشاء خط سكك حديدية جديد يربطها بالسودان

وقعت مصر والكويت اتفاقية منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي "2.5 مليون دولار" للمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع إنشاء خط سكة حديد بين مصر والسودان.

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ومن المقرر أن تشمل الدراسة تحديد الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع ودراسة المردود البيئي والاجتماعي ومراجعة الدراسات السابقة حول المشروع وطبيعة شبكتي السكك الحديدية، بالإضافة إلى دراسة المسارات المتاحة وتحديد مكونات المشروع بما فيها شبكات السكة الحديدية وأنظمة الإشارة والاتصالات وأنظمة القوى الكهربائية والمنشآت المساندة وموقع المحطة التبادلية وإعداد التصاميم الأولية وتحديد تقديرات تكاليف المشروع واقتراح أنسب أسلوب للتنفيذ.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المنحة الموقعة تعزز الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لدعم العلاقات الاقتصادية مع دول قارة إفريقيا لتعزيز الجهود التنموية في إطار أجندة التنمية 2063، حيث يقوم القطاع الخاص المصري بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في دول القارة، فضلا عن خطط الربط الكهربائي، وجهود تنمية قطاع الصحة من خلال المبادرات الرئاسية، وغيرها من الخطوات ذات الصلة، مشيرة إلى أهمية مشروع الربط السككي بين مصر والسودان ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ التعاون بين البلدين الشقيقين، وفتح العديد من مجالات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مجالات التبادل التجاري ومجالات التعاون كافة.

المصدر: القاهرة 24