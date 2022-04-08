بيانات تظهر ارتفاع واردات السعودية.. أي الدول تصدرت قائمة البلدان الموردة للمملكة؟
ارتفعت واردات المملكة العربية السعودية من السلع خلال شهر يناير الماضي إلى نحو 51.8 مليار ريال (حوالي 13.81 مليار دولار) بارتفاع قدره 8% مقارنة بشهر يناير من عام 2021.
وأظهرت بيانات "الهيئة العامة للإحصاء" أن واردات السعودية تراجعت من السلع مقارنة بشهر ديسمبر بنحو 2.5 مليار ريال وبنسبة 5%.
ويعود ارتفاع واردات المملكة خلال شهر يناير 2022 إلى ارتفاع وارداتها من "آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، وأجزائها" بقيمة 2.3 مليار ريال وبنسبة 25%، وارتفاع وارداتها من "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها" بقيمة 1.35 مليار ريال وبنسبة 32%، إضافة إلى ارتفاع أقسام أخرى.
وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للسعودية بنحو 12.4 مليار ريال وبنسبة 24% من إجمالي قيمة الواردات خلال شهر يناير 2022.
وجاءت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات في المركزين الثاني والثالث بحصة 10% و5%.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: الإخبارية