محمد بن راشد: اقتصادنا الأعلى نموا في المنطقة خلال 2021

أعلن حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات حققت نموا في عام 2021 بلغ 3.8%، وهو الأعلى في المنطقة.

وقال بن راشد في تغريدة عبر "تويتر": "في عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة الإمارات عن السير بثبات للأمام، اقتصادنا في تصاعد ومسيرتنا في تسارع، وتنافسيتنا تمضي للأعلى، ومستقبلنا إلى خير بإذن الله.. ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل".

في عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة الإمارات عن السير بثبات للأمام.. اقتصادنا في تصاعد … مسيرتنا في تسارع .. تنافسيتنا تمضي للأعلى .. ومستقبلنا إلى خير بإذن الله .. ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 7, 2022

وأضاف: "انتهى مركز الإحصاء من حساب الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2021.. كانت توقعات البنك الدولي تشير لتحقيق نمو قدره 2.1٪ لاقتصادنا الوطني .. وحققنا 3.8٪ نموا في 2021 (أعلى من نمو 2019) والأعلى نموا في المنطقة وبالأسعار الجارية كان الناتج تريليون و489 مليار درهم".

انتهى مركز الإحصاء من حساب الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات في ٢٠٢١ .. كانت توقعات البنك الدولي تشير لتحقيق نمو قدره ٢.١٪ لاقتصادنا الوطني .. وحققنا ٣.٨٪ نمواً في ٢٠٢١ (أعلى من نمو ٢٠١٩) .. والأعلى نمواً في المنطقة … وبالأسعار الجارية كان الناتج تريليون و٤٨٩ مليار درهم .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 7, 2022

وأعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة نمواً بلغ 3.8% متجاوزا بذلك تقديرات وتوقعات المؤسسات الدولية والتي قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2021 بنسبة تراوح 2.1%.

المصدر: RT + الإمارات اليوم