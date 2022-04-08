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محمد بن راشد: اقتصادنا الأعلى نموا في المنطقة خلال 2021

مال وأعمال

محمد بن راشد: اقتصادنا الأعلى نموا في المنطقة خلال 2021
AFP
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أعلن حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات حققت نموا في عام 2021 بلغ 3.8%، وهو الأعلى في المنطقة.

وقال بن راشد في تغريدة عبر "تويتر": "في عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة الإمارات عن السير بثبات للأمام، اقتصادنا في تصاعد ومسيرتنا في تسارع، وتنافسيتنا تمضي للأعلى، ومستقبلنا إلى خير بإذن الله.. ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل".

وأضاف: "انتهى مركز الإحصاء من حساب الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2021.. كانت توقعات البنك الدولي تشير لتحقيق نمو قدره 2.1٪ لاقتصادنا الوطني .. وحققنا 3.8٪ نموا في 2021 (أعلى من نمو 2019) والأعلى نموا في المنطقة وبالأسعار الجارية كان الناتج تريليون و489 مليار درهم".

وأعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة نمواً بلغ 3.8% متجاوزا بذلك تقديرات وتوقعات المؤسسات الدولية والتي قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2021 بنسبة تراوح 2.1%.

المصدر: RT + الإمارات اليوم

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