السيسي يوجه بالتصدي الحاسم للتعدي على أملاك مصر

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتصدي الحاسم لأي تعديات على أملاك الدولة.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس المصري ناقش خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة.

وعرض وزير العدل موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية وقد وجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأية تعديات على أملاك الدولة.

كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، حيث وجه الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة.

المصدر: الأهرام