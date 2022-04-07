"فوربس" تضع قائمة بأغنياء العرب للعام 2022

أصدرت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمتها السنوية لأثرياء العالم لسنة 2022 وورد فيها أن الجزائري ربراب، ثاني أغنى رجل عربي بعد المصري سويرس.

ووفق المجلة الأمريكية فإن القائمة هذه السنة ضمت 2668 مليارديرا بانخفاض 87 مليارديرا مقارنة بالسنة التي قبلها.

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وفيما يخص الأثرياء العرب فقد ضمت قائمة فوربس 21 مليارديرا عربيا من بينهم الجزائري يسعد ربراب.

وحل المصري ناصف سويرس في المرتبة الأولى عربية بثروة بلغت 7.7 مليار دولار.

وجاء في المرتبة الثانية أغنى رجل في الجزائر بمجموع ثروة قدرت بـ 5.1 مليار دولار.

بينما حل نجيب سويرس ونجيب ميقاتي وطه ميقاتي بثروة 3.4 و3.2 و2.3 تواليا.

وحسب المجلة الأمريكية التي تعنى بمراقبة الثروات ونمو الشركات، فإن عدد المليارديرات العرب نقص في تصنيف السنة الجديدة بعد وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم.

وخسر الأثرياء العرب 5.5 مليار دولار من ثروتهم خلال سنة حيث بلغت ثروتهم السنة الماضية 59.9 مليار دولار بينما وصلت في 2022 إلى 54.4 مليار دولار.

المصدر: مجلة "فوربس" الأمريكية