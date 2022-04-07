نوفاك: واثقون بأن أوروبا ستدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن ثقته بأن أوروبا ستدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، مشيرا إلى أن دولا أوروبية أبدت موافقتها على القرار الروسي.

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ولفت المسؤول الروسي إلى أن بعض الدول المستهلكة للغاز لا تزال تدرس هذه المسألة، لكن هناك من وافق بالفعل على التحول إلى هذا النهج.

وقال نوفاك خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس: "تدرس الدول والشركات الأوروبية المستهلكة للغاز الروسي الآن هذه المسألة (اعتماد الروبل في سداد ثمن الغاز الروسي). نسمع تصريحات مختلفة: هناك من وافق بالفعل على هذا النهج، بالمقابل هناك دول تدرس الخطوة، لكنني متأكد من أن المدفوعات ستتم وفقا للطريقة التي حددها الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)".

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن مثل هذا الإجراء سيعتمد في المستقبل القريب.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد لـ"الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022 (اليوم الجمعة).

المصدر: "نوفوستي"