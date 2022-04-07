شركة PepsiCo تعتزم استحداث منتجات جديدة لروسيا

تخطط شركة PepsiCo الأمريكية، التي تنتج المشروبات الغازية، لاستحداث منتجات خاصة بروسيا بعد قرار المكتب الرئيسي للشركة بتعليق مبيعات Pepsi و Mirinda و 7UP.

وحسب صحيفة " كوميرسانت" الروسية، فإن الصحفيين قد اطلعوا على بعض المشاهد لحفل التقديم المزمع إقامته حيث أعلنت الشركة عن رغبتها في استحداث منتجات جديدة بأسماء مميزة وتغليف مختلف. وعلى وجه الخصوص، تم تقديم منتج New Cola في عبوات مختلفة وبأحجام مختلفة. وتحت العلامة التجارية Fruitz ، تم تقديم مشروبات بنكهة البرتقال والليمون.

إقرأ المزيد

بالإضافة إلى ذلك، تريد الشركة توسيع العلامة التجارية المحلية Russky Dar (الهبة الروسية)، والتي تنتج حاليا مشروب "كواس" الروسي المحلي فقط.

مع ذلك، فإن الشركة PepsiCo تخطط لتوسيع نطاق المشروبات الغازية بنكهات مختلفة.

يذكر أن غالبية الروس لا يشعرون أو يكادون لا يشعرون بتأثير العقوبات الاقتصادية الغربية. واتضح ذلك من خلال نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه موقع KP.RU الإلكتروني الروسي حيث قال 59 ٪ من الروس إنهم لم يتأثروا بالعقوبات الغربية.

وأضاف 18٪ أنهم شعروا بشكل طفيف بتأثير إجراءات التقييد، ومع ذلك فإن الآخرين قالوا إن أسعار السلع بدأت في الارتفاع ليس بسبب العقوبات، ولكن بسبب الطلب السريع. وأشار المشاركون في استطلاع الرأي إلى أن بعض سكان البلاد بدأوا في شراء سلع مثل الحبوب والسكر بكميات كبيرة ولهذا قرر الباعة رفع الأسعار.

المصدر: نوفوستي