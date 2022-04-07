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مينسك تنوي الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنين أجانب بالروبل البيلاروسي

مال وأعمال

مينسك تنوي الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنين أجانب بالروبل البيلاروسي
Globallookpress
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ستفي بيلاروس بالتزاماتها تجاه دائنين أجانب منفصلين بالروبل البيلاروسي، أعلنت عن ذلك اليوم الخميس الخدمة الصحفية لمجلس وزراء بيلاروس.

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وأفاد بيان في هذا الشأن بأن "جمهورية بيلاروس ستفي بالتزاماتها بسداد أصل الدين والفوائد على القروض الحكومية الخارجية التي تم اجتذابها من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمي، وبنك الاستثمار القومي بالروبل البيلاروسي، بسعر الصرف الرسمي للروبل البيلاروسي إلى ما يقابله من العملة الأجنبية في موعد السداد"، كما أشير في الوقت نفسه إلى أن الحكومة اعتمدت بالاشتراك مع البنك الوطني قرارا بهذا الشأن.

المصدر: تاس

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