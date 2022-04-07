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البيت الأبيض: نسعى لقطع روسيا عن جميع مداخيلها من النفط والغاز

مال وأعمال

البيت الأبيض: نسعى لقطع روسيا عن جميع مداخيلها من النفط والغاز
Legion-Media UPI/Alamy Live News
نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض داليب سينغ
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صرح نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض داليب سينغ بأن واشنطن وحلفاءها سيسعون لقطع روسيا عن جميع مداخيلها من النفط والغاز.

وقال سينغ في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الأربعاء إن "المداخيل من توريدات النفط والغاز هي أهم المداخيل التي تبقى لدى روسيا. ونحن نعتقد أنه بعد فترة سنتمكن من حرمان روسيا من صفتها المورد الرئيسي للمحروقات".

وأضاف: "نعمل مع ألمانيا على إغلاق أنبوب الغاز "السيل الشمالي 2"، وقطعنا روسيا عن التكنولوجيات الضرورية في مجال الطاقة".

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وأشار إلى أن تطبيق تلك الإجراءات سيتطلب وقتا.

وتابع: "ولكن في نهاية المطاف نخطط لحرمان روسيا من أي مداخيل تأتي من توريدات النفط والغاز".

يذكر أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: "نوفوستي"

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