هل هي مجرد صدفة؟.. دول نصيب أفرادها من الديون الخارجية عند مستويات مرتفعة فرضت عقوبات على روسيا

مع إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لدواع أمنية سارعت الدول الغربية لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا طالت شركات وأفراد وقطاعات اقتصادية مختلفة.

واللافت في العقوبات الغربية أنها فرضت من قبل دول يبلغ نصيب أفرادها من ديون بلدهم الخارجية أعلى مستوى، وفيما يلي خارطة تظهر الدول التي تشكل حصة أفرادها من الدين الخارجي مستويات مرتفعة.

وتم تقسيم الدول لفئتين، دول تبلغ حصة الفرد الواحد لديها من الدين الخارجي أكثر من 50 ألف دولار وتضم دولا مثل الولايات المتحدة وأستراليا.

فيما تضم الفئة الثانية الدول التي تتراوح حصة الفرد الواحد من الدين الخارجي لبلدهم بين 10 آلاف و50 ألف دولار، وتضم دولا مثل كندا والدول الاسكندنافية.

وعند مقارنة الخريطة مع الدول الغربية التي فرضت عقوبات على روسيا نجدها مطابقة بنسبة 100%، أي أن الدول التي يبلغ فيها نصيب الفرد من الديون الخارجية أعلى مستوى في العالم هي التي فرضت عقوبات على روسيا.

والدين الخارجي هو عبارة عن جزء من إجمالي ديون البلد المستحقة لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.

المصدر: RT