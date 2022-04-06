مصر.. إجراءات ضد شركة تسبب إعلانها في أزمة خلال شهر رمضان

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد تقرير القيمة العادلة لسهم شركة دايس للملابس الجاهزة، والمُعدة من مستشار مالي مستقل، بهدف زيادة رأس المال.

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وأوضحت الهيئة، في بيان أرسلته البورصة المصرية اليوم، أن تقرير القيمة العادلة، بغرض زيادة رأس المال لا يتوافق مع معايير التقييم المالي للمنشآت، خاصة أن دراسة القيمة العادلة جاءت بغرض دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة دايس من 106 مليون جنيه إلى 371 مليون جنيه.

وسبق أن قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية فبراير الماضي قيد زيادة رأس المال المُرخّص به لشركة دايس للملابس الجاهزة من 300 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية أسهم.

ومنذ أيام أوقف المجلس الأعلى للإعلام إعلان شركة دايس على القنوات التلفزيونية، بعدما أثار غضب المواطنين والأطباء وأطقم التمريض، بسبب احتواء الإعلان على إساءة لشخصية الطبيب والممرض أمام المريض، وتعمد طرده من العيادة، بسبب ارتدائه فانلة مقطعة وشراب مقطع.

وارتفع السهم في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 3.66%، بعد التداول على نحو 2.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.25 مليون جنيه.

وكشفت شركة دايس للملابس الجاهزة عن قوائمها المالية خلال العام الماضي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 37%، حيث حققت أرباحًا بقيمة 43 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مُقابل أرباح بلغت 54 مليون جنيه عن العام الماضي.

المصدر: القاهرة 24