التجارة الداخلية السورية توضح آلية بيع الخبز في العاصمة دمشق

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، أن بيع مادة الخبز متاح في دمشق لجميع البطاقات في أربعة منافذ، مهما كانت المحافظة الصادرة عنها.

وأوضحت الوزارة السورية، أن هذه المنافذ هي معتمدو الخبز، وصالات السورية للتجارة، وأكشاك الخبز الموزعة، والمعتمدون التابعون للجهات العامة المخصصة للعاملين في هذه الجهات.

وبينت الوزارة أن البيع من كوات المخابز هو لجميع البطاقات الصادرة في دمشق، وليس فقط المسجلين بالربط المكاني معها، وأن ما تم هو فقط حصر البيع من منفذ واحد هو كوات المخابز لبطاقات دمشق فقط.

وكانت الوزارة السورية قد أعلنت أمس بدء عملية توطين المخابز في محافظتي دمشق وريفها، مع إمكانية الشراء من المعتمدين للبطاقات الصادرة من الريف والمدينة.

المصدر: سانا