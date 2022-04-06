ميدفيديف: العقوبات الغربية الحالية ضد روسيا تشبه أساليب محاكم التفتيش

انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، العقوبات الغربية الحالية على روسيا، وشبهها بأساليب "محاكم التفتيش" بأوربا في القرون الوسطى.

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وقال ميدفيديف في قناته على تطبيق "تلغرام" اليوم الأربعاء، إن العقوبات الحالية التي يفرضها العالم الغربي على الدولة والاقتصاد والأعمال في روسيا تذكرنا جدا بأساليب محاكم التفتيش (القسم المقدس للتحقيق في الخطايا الهرطقية)".

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "اليوم نحن بأم أعيننا نرى ما عاشته أوروبا طوال الألفية الماضية تقريبا والذي تابت عنه الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في نهاية القرن العشرين، الأمر يتعلق بمحاكم التفتيش".

وأكد أن الغرب يقاتل ضد روسيا فقط بدافع العواطف، دون "أي اعتبار للفطرة السليمة أو حتى القانون".

وحذر ميدفيديف الغربيين في منشوره من العدد الكبير من الدعاوى القضائية التي سترفعها موسكو في مختلف المحاكم جراء مصادرتهم الممتلكات التجارية الروسية.

ومحاكم التفتيش عبارة عن ديوان أو محكمة كاثوليكية نشطت خاصة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ومهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة ومعاقبتهم. ومحاكم التفتيش هي "سلطة قضائية كنسية استثنائية" تم تأسيسها لقمع جرائم البدع والردة وأعمال السحر في جميع أنحاء العالم المسيحي.

وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات جديدة ضد روسيا، وفي إطار العقوبات قامت دول غربية بمصادرة قوارب فارهة (يخوت) لرجال أعمال روس.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية الروسية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: تاس