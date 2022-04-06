مسؤول تركي يتحدث عن شروط التجارة بالعملات الوطنية مع روسيا

أشار رئيس مجلس الأعمال التركي- الروسي، عزت إقمقجي باشي، في مقابلة مع صحيفة "دنيا" إلى أنه على موسكو وأنقرة زيادة الضمانات من أجل إقامة تجارة بالعملات الوطنية بين البلدين.

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وقال المسؤول التركي: "لقد تم تنفيذ تعاملات تجارية مع روسيا بالعملات الوطنية، لكن المعدل كان منخفضا للغاية، ولزيادة زخم التجارة بالعملات الوطنية يجب على البلدين زيادة الضمانات بشكل متبادل. إذا كانت هناك ضمان متبادلة بقيمة 5 مليارات دولار، سنكون قادرين على تصدير (بضائع) بقيمة 5 مليارات دولار بالليرة التركية".

كذلك أشار رئيس مجلس الأعمال التركي- الروسي إلى أن روسيا وتركيا تدرسان إمكانية التجارة بواسطة المقايضة، مشددا على أن تركيا تمتلك خبرة في هذا المجال.

وفي وقت سابق صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا عرضت على روسيا تحويل التسويات التجارية بين البلدين إلى العملات الوطنية، كذلك أشار إلى إمكانية تنفيذ التسويات في القطاع السياحي بالعملات الوطنية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا في عام 2020 نحو 21 مليار دولار، ويصب ميزان التبادل التجاري بين البلدين في صالح روسيا، إذ بلغت صادراتها إلى تركيا نحو 15.9 مليار دولار فيما استوردت من تركيا منتجات وسلع بقيمة 5.11 مليار دولار، وفقا لبيانات موقع ITC Trade.

المصدر: RT + نوفوستي