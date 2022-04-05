مصر.. حسم الجدل حول زيادة الضرائب على المواطنين

حسم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري ياسر عمر، الجدل حول زيادة الضرائب على المواطنين في الموازنة العامة الجديدة للدولة.

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وأوضح أن الموازنة الجديدة جاءت محملة بأعباء كثيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مطالبًا بأهمية ترشيد الإنفاق على مستوى الدولة لتجاوز هذه الأزمة.

وبسؤاله حول الحديث عن زيادة الضرائب على المواطنين في الموازنة العامة الجديدة للدولة، قال إن هذا الأمر مستبعد تمامًا، وليس له أي أساس من الصحة، خاصة وأن الحكومة اتخذت قرارًا بتخفيف العبء على المصانع والصناعات الأساسية، وكذلك التوسع في مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل المستحَقّات المتأخرة.

وأكد وكيل لجنة الخُطَّة والموازنة بمجلس النواب أنه سيتم بدء مناقشة الموازنة العامة للدولة بكل تفاصيلها عقب إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالي للموازنة أمام المجلس ويتم إحالته إلى اللجنة من جانب رئيس المجلس.

وأضاف النائب ياسر عمر، أن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية تأتي في مقدمة أولويات الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الموازنة ستعتمد بشكل كامل على الدعم وحماية محدودي الدخل، كما سيتم مراعاة الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها دستوريًا فيما يخص ملفي الصحة والتعليم.

وأوضح وكيل لجنة الخُطَّة والموازنة بمجلس النواب أنه لم يتم تخفيض أي بنود خاصة بمخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين، بل إن الحكومة أقرت تخفيض مخصصات عدد من بنود الإنفاق الحكومي لتحقيق الانضباط بالموازنة العامة للدولة الجديدة.

المصدر: الدستور