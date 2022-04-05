صحيفة: الإمارات تسعى لشراء شركة قابضة في تركيا

أفادت صحيفة "سوزجو" التركية بأن الإمارات تسعى لشراء شركة "أناضول بيرليك" القابضة، التي تعود جذورها إلى مصنع قوني لإنتاج السكر، الذي تم تأسيسه في الخمسينات من القرن التاسع عشر.

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وفي تقرير لها، أوضحت الصحيفة أنه "في إطار تعهد الإمارات باستثمارات في تركيا بقيمة 10 مليارات دولار، طالب فريق استشاري (إماراتي) بالحصول على معلومات بشأن مصنع قونيا للسكر، ومزارع الألبان، وشركة "Pan Agro"، وشركة "Beta Ziraat" وهى أول شركة بذور في تركيا، ومحطتين حراريتين"، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان".

وقالت صحيفة "سوزجو" إن "الجانب الإماراتي طرح سعر شراء بالفعل لمحطتي سوما وكانغال، غير أن مسؤولي الشركة أبلغوا الجانب الإماراتي أنهم تلقوا رقما أعلى دون خصخصة المحطتين، وأن الرقم المقدم من جانب الإمارات قليل، وهو ما يعكس أن العملية لن تشهد بيع جميع أسهم شركة أناضول بيرليك القابضة إلى الجانب الإماراتي".

يشار إلى أن شركة "أناضول بيرليك" القابضة ضمن أكبر الشركات المنتجة للأغذية في تركيا.

المصدر: "زمان"