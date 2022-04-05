مسؤول أردني يشير إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضار

قال مسؤول أردني، إن ارتفاع أسعار الخضار في الأسواق المحلية غير مسبوق هذا العام، وذلك بسبب قلة الانتاج.

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وأشار رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، إلى أن "انخفاض الانتاج أخذ العام الحالي مدة أطول من المعتاد، حيث كات لا تتجاوز الاسبوعين سابقا، إلا أنها مستمرة منذ بداية العام الحالي، ولذلك نسمع شكاوى بهذا الخصوص".

وتوقع خدام، أن يلمس المستهلك انخفاضا على أسعار الفواكه والخضار مع زيادة الكميات الواردة للأسواق المركزية.

وفيما يتعلق بموقف الاتحاد من السقوف السعرية، أشار إلى أنه "إذا كانت هناك سقوف سعرية يجب أن لا يسبب ذلك ضررا للمزراع الأردني".

المصدر: "عمون"