أبو الغيط: للأزمة الأوكرانية آثار اقتصادية سلبية على عدة دول عربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن للأزمة الأوكرانية آثار سلبية كثيرة ومتعددة على العديد من الدول العربية، خاصة من ناحية مستورداتها من الحبوب.

وأوضح أبو الغيط في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تلك الدول تستورد الأقماح والغلال والحبوب بكميات كبيرة للغاية من روسيا.

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وأشار إلى تأثير الأزمة بارتفاع أسعار الوقود والبترول، بشكل مؤثر على كل جهود التنمية في العديد من الدول العربية، قائلا إن الدولة العربية التي كانت تضع خطط تنميتها على أسعار محددة لسعر النفط ما بين 40 إلى 60 دولارا للبرميل، تفاجأ للحظة أنها وصلت إلى 100 و150 دولارا".

ونوه إلى أن ارتفاع الأسعار يؤثر على تنفيذ الخطط الاقتصادية للدول، وأن "الأسعار ترتفع في العديد من الأطراف في الإقليم العربي، بشكل يؤثر على رفاهية المواطن العربي، والأمر يؤدي إلى المزيد من الآثار السلبية".

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية