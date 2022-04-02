بيلاروس: مستعدون لدفع ثمن النفط والغاز الروسيين بالروبل هذا العام

قال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، اليوم السبت، إن بلاده ستدفع خلال هذا العام ثمن النفط والغاز اللذين تستوردهما من روسيا بالروبل الروسي.

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وفي تصريحات لقناة "بيلاروس 1" التلفزيونية، أشار رئيس الحكومة إلى أن استعداد مينسك لهذا الانتقال لا علاقة له بإصرار موسكو على أن تدفع الدول الغربية "غير الصديقة" ثمن المحروقات الروسية بالروبل.

وقال: "ليس ذلك لأن روسيا تطالب الغرب - وبحق - بتنفيذ المدفوعات بعملتها الوطنية، بل لأن الحديث يدور عن إجراء مربح اقتصاديا بالنسبة لنا، وهذا ما طالما كنا نتطلع إليه".

المصدر: "إنترفاكس"