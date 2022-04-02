 
مباشر

بيلاروس: مستعدون لدفع ثمن النفط والغاز الروسيين بالروبل هذا العام

مال وأعمال

بيلاروس: مستعدون لدفع ثمن النفط والغاز الروسيين بالروبل هذا العام
Sputnik Alexandr Astafyev
رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqjf

قال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، اليوم السبت، إن بلاده ستدفع خلال هذا العام ثمن النفط والغاز اللذين تستوردهما من روسيا بالروبل الروسي.

إقرأ المزيد
أول دولة أوروبية ترجح احتمال شراء الغاز الروسي بالروبل
أول دولة أوروبية ترجح احتمال شراء الغاز الروسي بالروبل

وفي تصريحات لقناة "بيلاروس 1" التلفزيونية، أشار رئيس الحكومة إلى أن استعداد مينسك لهذا الانتقال لا علاقة له بإصرار موسكو على أن تدفع الدول الغربية "غير الصديقة" ثمن المحروقات الروسية بالروبل.

وقال: "ليس ذلك لأن روسيا تطالب الغرب - وبحق - بتنفيذ المدفوعات بعملتها الوطنية، بل لأن الحديث يدور عن إجراء مربح اقتصاديا بالنسبة لنا، وهذا ما طالما كنا نتطلع إليه".

المصدر: "إنترفاكس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا