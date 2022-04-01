رئيس وزراء هنغاريا يكشف عن تداعيات العقوبات ضد روسيا على بلاده

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن الوضع الاقتصادي في بلاده سيتدهور بشكل ملموس في حال فرض عقوبات على واردات الطاقة من روسيا.

وقال أوربان يوم الجمعة: "إذا قمنا بفرض عقوبات على واردات الطاقة، وهم يوقفون تشغيل الأنابيب، فإن هنغاريا لن تشعر بالبرد فحسب، ولن تنخفض درجة الحرارة بدرجة أو درجتين فحسب، بل ستصاب البلاد كلها بالشلل".

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وأضاف أن مثل هذا الوضع سيؤدي إلى وقف عمل منشآت صناعية، والكثير من الناس سيفقدون عملهم.

وكان أوربان قد صرح في وقت سابق، بأن بلاده لن تحذو حذو الولايات المتحدة ولن تتخلص من توريدات الطاقة من روسيا، حيث تورد روسيا 85% من الغاز الذي تستهلكه هنغاريا.

المصدر: تاس