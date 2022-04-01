إيران تعلن رغبتها في التجارة مع روسيا بعملتي البلدين الوطنيتين

أفاد نائب رئيس البنك المركزي الإيراني محسن كريمي، اليوم الجمعة، بأن إيران تريد إجراء عمليات تجارية مع روسيا بالعملة الوطنية للبلدين، مؤكدا وجود اتفاقات بهذا الشأن.

وقال كريمي في تصريح لوكالة "نوفوستي": "هناك اتفاقيات وفرص... إيران تريد إجراء عمليات تجارية مع روسيا بالروبل والتومان".

وكان السفير النيجيري في موسكو، عبد الله شيخو، قال إن بلاده مستعدة لبحث إمكانية التجارة مع روسيا بالعملة الوطنية.

وقال السفير: "إذا قدمت روسيا مثل هذا البديل لنيجيريا، فسننظر في هذا الاحتمال (للتجارة بالعملات الوطنية).. ربما تفتح آفاق التجارة مع روسيا بدون الدولار واليورو فرصا لروسيا لتعزيز عملتها، وسيصبح الروبل عملة قابلة للتحويل بحرية. سننتظر ونرى".

المصدر: "نوفوستي"