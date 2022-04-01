مدفيديف يتحدث عن امتلاك روسيا سلاحا صامتا فعالا

اقترح نائب مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، توسيع قائمة المنتجات المحظور استيرادها إلى روسيا من دول غير صديقة، واصفا تصدير المنتجات الزراعية الروسية بالسلاح الصامت.

وكتب مدفيديف على قناته في "تليغرام": "لن نورد بضائعنا ومنتجاتنا الزراعية لغير الأصدقاء (يقصد أمريكا الشمالية وأوروبا). ولن نشتري أي شيء منهم، رغم أننا لم نشتر منذ 2014، لكن قائمة المنتجات المحظورة استيرادها يمكن توسيعها".

وقال: "سنتناول الإفطار بأنفسنا، ويمكننا أن نتقاسم الغداء مع الأصدقاء. ولن نقدم العشاء لأعدائنا".

وتحتل روسيا صدارة الدول المصدرة للقمح في العالم في 2020 -2022 بـ 37.3 مليون طن، كذلك تعتبر من كبار منتجي زيت عباد الشمس، وتشغل زراعة بذور عباد الشمس في البلاد حوالي 6.8 مليون هكتار من الأراضي.

المصدر: نوفوستي