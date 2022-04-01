"سويفل" المصرية تبدأ تداول أسهمها في بورصة "ناسداك" الأمريكية

احتفلت شركة "سويفل" المصرية، الخميس، ببدء تداول أسهمها ببورصة "ناسداك" الأمريكية، لتصبح أول شركة بمجال النقل الجماعي المعتمد على التكنولوجيا يتم طرحها بأي بورصة على مستوى العالم.

وتسعى الشركة التي توفر خدمات النقل الجماعي الذكي بأكثر من عشرين دولة على مستوى العالم لاستخدام عوائد الطرح في تنفيذ خطة توسعية تشمل الولوج لأسواق جديدة وكذلك لتعميق خدماتها بالأسواق القائمة.

وأشاد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بـ"سويفل"، معتبرا أنها "قصة نجاح مصرية عربية قابلة للتكرار على يد الكوادر المصرية الشابة المؤهلة وتحديدا العاملة في مجال ريادة الأعمال".

وتأسست "سويفل"، التي تتخذ من القاهرة مقرا لعملياتها ومن دبي مقرا إداريا وماليا، في أبريل 2017، وهي خدمة للنقل الجماعي بالحافلات يمكن فيها للركاب الحجز وسداد الأجرة عبر تطبيق الشركة على الهاتف المحمول.

المصدر: وكالات