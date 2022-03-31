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واشنطن: قرار روسيا للانتقال إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز دليل على يأسها وتأثير العقوبات

مال وأعمال

واشنطن: قرار روسيا للانتقال إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز دليل على يأسها وتأثير العقوبات
AP Manuel Balce Ceneta, Pool
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
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اعتبرت الخارجية الأمريكية قرار روسيا الانتقال إلى آلية دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي "دليلا على اليأس" الذي تسببت به العقوبات الغربية، حسب رأيها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس: "أعتقد أنه بشكل أساسي هو دليل آخر على الوضع اليائس الذي بات الاقتصاد الروسي فيه".

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وأضاف أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، كان لها "تأثير ملموس وجوهري وعميق"، وأنه أدى إلى "يأس اقتصادي ومالي" بالنسبة لروسيا.

يذكر أن الرئيس الروسي وقع يوم 31 مارس مرسوما يحدد آلية المدفوعات مقابل توريدات الغاز الروسي للدول "غير الصديقة".

المصدر: وكالات

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