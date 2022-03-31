المركزي الروسي يحدد نظام الحسابات الخاصة للتعاملات مع مشتريي الغاز الأجانب

حدد البنك المركزي الروسي نظام الحسابات المصرفية الخاصة للتعاملات مع مشتريي الغاز الأجانب اعتبارا من 1 أبريل المقبل.

وأشير في بيان للمركزي الروسي، اليوم الخميس، إلى أنه في إطار النظام الجديد ستفتح المؤسسة الائتمانية المخولة حسابات بالروبل الروسي والعملة الأجنبية للمشترين الأجانب بناء على طلب منهم، وسيتم تحويل المدفوعات بموجب عقود الغاز إلى الحساب المصرفي بالعملة المعينة.

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ولشراء العملة سيتم سحب الموارد من حساب المشتري، ثم سيتم تحويله إلى الحساب المصرفي بالروبل الروسي، ومنه إلى حسابات مصدري الغاز الروس.

ويأتي ذلك تنفيذا لمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وقعه في 31 مارس، بشأن المدفوعات مقابل الغاز الروسي اعتبارا من 1 أبريل.

وحسب المرسوم سيقوم المشترون من قائمة "الدول غير الصديقة" بتحويل الموارد بالعملة الأجنبية إلى مصرف "غازبروم بنك"، وهو سيشتري الروبلات في البورصات وتحويلها إلى حسابات المصدرين.

المصدر: "تاس"