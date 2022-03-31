"أوبك+" تتفق على التمسك بسياسة الإنتاج الحالية

أفاد مصدر في مجموعة "أوبك+"، بأن اللجنة المراقبة الوزارية المشتركة للمجموعة وافقت على الالتزام بسياسة إنتاج النفط الحالية وزيادة الإنتاج بواقع 432 ألف برميل يوميا في مايو المقبل.

وقبل ذلك كشفت مصادر لوكالة "إنترفاكس"، عن أن لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة "أوبك+" أوصت بزيادة حصة إنتاج النفط بمقدار 432 ألف برميل يوميا انطلاقا من مايو المقبل.

وأشارت منظمة "أوبك" إلى أن روسيا والسعودية ستتمكنان من استعادة إنتاج النفط في مايو المقبل إلى مستوى 10.549 مليون برميل في اليوم لكل منهما.

وتجتمع دول مجموعة "أوبك+" بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.

وفي يوليو الماضي، اتفقت دول مجموعة "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا حتى انتهاء القيود المفروضة على الإنتاج منذ مايو 2020، حينها تم الاتفاق على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل في اليوم.

المصدر: تاس + إنترفاكس