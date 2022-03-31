رئيس الوزراء الإيطالي عن إمكانية قطع إمدادات الغاز الروسي: "بعيدون عن الخطر"

استبعد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن يتم وقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الدول الأوروبية، وقال رئيس الحكومة الإيطالية: "بعيدون عن الخطر".

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كذلك أشار دراغي إلى أن مدفوعات الغاز الروسي ستتم بعملتي الدولار واليورو، أما مسألة تحويلها إلى الروبل الروسي فهو شأن داخلي يخص روسيا.

وجاء تصريح دراغي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، والذي كشف خلاله رئيس الحكومة الإيطالية تفاصيل عن محادثته الهاتفية التي جرت أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال دراغي: "سأخبركم بما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مدفوعات العقود الحالية ستستمر باليورو والدولار. وبقدر ما فهمت ولكن قد أكون مخطئا فإن التحويل إلى الروبل هو شأنا داخلي لروسيا".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعي إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الخطوة بعد أن فرض الغرب عقوبات مشددة على روسيا إثر إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

كذلك أصدر الرئيس بوتين تعليمات لشركة "غازبروم" والبنك المركزي الروسي بتقديم تقرير عن آلية تنفيذ الدفع والإجراءات المرتبطة بهذه الخطوة بحلول 31 مارس 2022 (اليوم الخميس).

ومن المقرر أن تقدم الحكومة الروسية اليوم تقريرها إلى الرئيس الروسي عن آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إلى أوروبا بالروبل الروسي بدلا من اليورو.

المصدر: تاس