أوغلو يجيب.. هل بإمكان تركيا استبدال الغاز الروسي بنظيره العراقي؟

أشار وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال مقابلة مع قناة A.haber التركية اليوم، إلى أن بلاده غير قادرة على الاستغناء عن الغاز الطبيعي المورد من روسيا على المدى القصير.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال حول إذا ما كانت تركيا قادرة في المستقبل القريب على استبدال إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا بإمدادات من العراق أو أذربيجان أو إسرائيل، قال وزير الخارجية التركي: "لا، هذا مستحيل على المدى القصير".

واستبعد أوغلو أن تواجه تركيا مشاكل في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، وقال إن أنقرة لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على موسكو، لذلك لا اتوقع مشاكل في الإمدادات.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن تركيا تشتري 40% من حاجاتها من الوقود الأزرق من روسيا.

المصدر: تاس