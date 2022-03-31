مباحثات عراقية تركية حول التبادل التجاري بين البلدين

بحث العراق وتركيا، سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل عمل لجنة الصداقة البرلمانية العراقية-التركية.

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وقالت السفارة العراقية بأنقرة في بيان: "التقت الوزيرة العراقية المفوضة نازدار إحسان شيرزاد، مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية-العراقية في البرلمان التركي حسين شانفردي، وبحثا سويا زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".

وأضاف البيان: "دعت شيرزاد، إلى تفعيل عمل لجنة الصداقة البرلمانيَّة العراقية-التركية، والعمل على كل ما يقرب بين شعبي، ومسؤولي البلدين، وتبادل الزيارات على المستوى البرلماني بين بغداد وأنقرة، لتعزيز المصالح المشتركة".

من جانبه، أشار شانفردي إلى "أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وتبادل الخبرات، والتجارب في المجالات كافة"، مشددا على "ضرورة تضافر الجهود السياسية بين بغداد وأنقرة للمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة".

المصدر: "الأناضول"