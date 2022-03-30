برلين: المستشار الألماني رفض الدفع بالروبل لقاء الغاز الروسي

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سداد قيمة الغاز الروسي سيتم باليورو والدولار وفق ما قررته مجموعة "السبع".

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وجاء في بيان للحكومة أن شولتس أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي حول دفع ثمن الغاز الروسي.

وحسب البيان فقد قال بوتين "إنه سيصدر قانونا يتم بموجبه دفع إمدادات الغاز بالروبل اعتبارا من 1 أبريل المقبل"، مع إشارته إلى أنه "لن يتغير أي شيء بالنسبة لشركاء العقود الأوروبيين".

وتابع البيان أن "المستشار شولتس لم يوافق على هذا الإجراء"، بل طلب من الجانب الروسي تقديم توضيحات مكتوبة من أجل فهم أفضل لهذا الإجراء، مضيفا أن "اتفاقية مجموعة السبع لا تزال سارية المفعول، ومفادها أن إمدادات الطاقة ستدفع حصريا باليورو أو الدولار كما هو محدد في العقود".

وأضاف شولتس أن المدفوعات مقابل الغاز الروسي سيتم تحويلها إلى "غازبروم بنك" الروسي.

والاثنين الماضي وجه الرئيس الروسي مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة "غاز بروم" لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول 31 مارس.

وجاء في بيان للكرملين أنه "يتعين على الحكومة الروسية.. تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي اتخذت إجراءات تقييدية ضد مواطني روسيا وعدد من الكيانات الروسية، إلى الروبل الروسي".

المصدر: "تاس"