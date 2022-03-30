المركزي الروسي يوصي البنوك بضمان استقرار سوق العملات

أوصى البنك المركزي الروسي البنوك بمنح امتيازات للمستوردين والشركات حاملة الالتزامات بالعملات الأجنبية، ومنح هذه الفئة من المؤسسات فرصة شراء القطع الأجنبي بسعر تنافسي.

وجاءت هذه التوصيات حسب موقع "أر بي كا" الاقتصادي، عن كتاب وجهه البنك المركزي الروسي لبنوك روسيا.

وبناء على الكتاب أوصى المركزي الروسي المؤسسات الائتمانية في البلاد بما يلي:

- بالنسبة للشركات المستوردة التي تشتري العملات الأجنبية لتمويل عقود الاستيراد، يجب ألا يكون سعر الصرف أعلى من روبلين اثنين عن سعر الصرف في البورصة الروسية.

- ينسحب ذلك على الشركات الروسية حاملة القروض بعملات أجنبية أو التي أصدرت سندات دولية، وعليها شراء القطع الأجنبي لسداد أو خدمة ديونها للمقرضين.

- بالنسبة للكيانات القانونية في روسيا التي تشتري العملات الأجنبية لتنفيذ التعاملات بعد الحصول على تصريح من لجنة حكومية خاصة معنية بمتابعة ومراقبة تدفق العملات الأجنبية يجب ألا يكون سعر الصرف أعلى من روبلين عن سعر البورصة الروسية.

- بالنسبة للشركات الأخرى فعلى العكس يقترح البنك المركزي الروسي على البنوك بيع القطع الأجنبي لها بسعر أعلى بواقع 10 روبلات على الأقل عن سعر الصرف السائد في بورصة موسكو.

ويقترح البنك المركزي هذه التغييرات لضمان الاستقرار في السوق المالية ومنع زيادة التزامات البنوك بالعملة الأجنبية للكيانات الاعتبارية والأفراد.

وبحسب تقرير الموقع الاقتصادي فإن التوصيات تطال شراء الدولار ولا تطبق على شراء الروبل، إلا أن الخبير ألكسندر نازاروف يرى أن تطبيق إجراء مثل هذه على شراء العملة الروسية بالنسبة لشركات أجنبية تحاول سحب رأس المال من روسيا، سيمثل فرض ضريبة عليها الأمر الذي سيكلفها 10% - 15%.

وشدد الخبير على أن المركزي الروسي لم ينشر التوصيات بشكل رسمي، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه القاعدة تنطبق فقط على شراء العملات الأجنبية أما ستطال عمليات شراء الروبل أيضا.

المصدر: RT + "أر بي كا"