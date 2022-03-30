تقرير يكشف عن المبلغ المتوقع من صندوق النقد الدولي لمصر

كشفت وكالة بلومبرغ أن محللين ماليين يقدرون حصول مصر على قروض تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها.

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وقال محلل للاقتصاد المصري بأحد بنوك الاستثمار الحكومية لوكالة بلومبرغ: "تريد مصر 7 مليارات دولار من صندوق النقد، لكن الصندوق يريدنا أيضا أن نحصل على 10 مليارات دولار من دول الخليج، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات، وهي جارية بالفعل".

وأضاف المحلل الذي رفض ذكر اسمه: "لدينا فجوة تمويل تتراوح بين 15 و20 مليار دولار للشهور الـ12 المقبلة".

وكان صندوق النقد الدولي، أعلن الأسبوع الماضي، أن مصر طلبت دعمًا لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، لمجابهة التحدّيات التي نشبت جراء البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وسبق أن نفذت مصر، برنامج صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات، في أواخر عام 2016، ووافقت على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع خفض قيمة العملة بشكل حادّ وخفض الدعم.

وفي عام 2020 حصلت مصر من صندوق النقد، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، ما ساعد السلطات على معالجة تأثير تداعيات جائحة كورونا.

المصدر: القاهرة 24