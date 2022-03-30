مزارعون إيطاليون يخشون الإفلاس بسبب ارتفاع الأسعار

قالت رابطة المزارعين في إيطاليا Coldiretti، إن المجمع الزراعي الصناعي الإيطالي قد يفقد حوالي مائة ألف مزرعة.

ووفقا للرابطة، تكمن المشكلة الرئيسية للمزارعين المحليين في الزيادة السريعة في تكاليف الإنتاج.

وأضافت الرابطة في بيانها: "من الطاقة إلى الأسمدة، ومن علف الحيوانات إلى البذور، ومن الديزل إلى الشتلات، قائمة السطر الأول من الزيادات في الأسعار التي يعاني منها المزارعون. الزيادة في تكلفة الأسمدة بلغت نسبة 170٪، والعلف بنسبة 90٪، و 129٪ لوقود الديزل. باتت تكاليف الإنتاج في المجال الزراعي تزيد على 15 ألف يورو في المتوسط ، وفي مجال إنتاج الألبان تجاوزت 47 ألف يورو، والمداجن - 99 ألف يورو".

ووفقا للرابطة، تخاطر إيطاليا بالاصطدام بفقدان استقلاليتها في مجال إنتاج المواد الغذائية والاضطرار للاعتماد بشكل أكبر على توريد المنتجات الغذائية الزراعية من الخارج.

المصدر: نوفوستي