شركة كويتية تستحوذ على "مينزيس" لخدمة المطارات

أعلنت شركة "جون مينزيس" البريطانية عن قبولها عرضا بقيمة 571 مليون جنيه إسترليني من الشركة الكويتية "أجيليتي للمخازن العمومية" Agility Logistics للاستحواذ عليها.

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وأشار الجانبان إلى احتمال إتمام الاتفاق قبل شهر من الآن، حيث قبل الرؤساء في "جون مينزيس" عرض الاستحواذ من الشركة الكويتية، مقابل 571 جنيه إسترليني (حوالي 749 مليون دولار)، بعد رفض 3 عروض سابقة. وقالت الشركة، التي تتخذ من إدنبرة مقرا لها، وتقدم خدمات تتراوح بين الشحن والأمتعة وحتى تسجيل وصول الركاب وإزالة الجليد وإعادة التزود بالوقود، إنها وافقت على شروط الصفقة.

وكانت "أجيليتي للمخازن العمومية" تمتلك قبل ذلك حصة وقدرها 19% من شركة "جون مينزيس"، ويعني العرض النهائي أن مساهمي شركة "مينزيس" سيحصلون على 608 بنس للسهم الواحد، وهو ما يمثل أرباحا بقيمة 81% على سعر إغلاق السهم في 8 فبراير الماضي.

وسوف تندمج "جون مينزيس" مع وحدة خدمات الطيران الوطنية "ناس" التابعة لـ "أجيليتي للمخازن العمومية"، وهي توفر خدمات طيران تعتمد عليها كبريات شركات الطيران مثل الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الفرنسية و"كيه إل إم" KLM وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية وغيرها.

ويقول المحللون في قطاع الطيران إن صفقة الاستحواذ ستتيح لشركة "أجيليتي للمخازن العمومية"، المدرجة في البورصة الكويتية وسوق دبي المالي، إنشاء أكبر شركة لخدمات المطارات في العالم، بحسب عدد الدول التي تعمل بها، بينما تتعافى حركة السفر الدولي حول العالم من تأثير وباء فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد موظفي الشركة المدمجة حوالي 35 ألف موظف، وأن تتواجد في أكثر من 250 مطار في 57 دولة، ما يخدم أكثر من 600 ألف طائرة سنويا.

وسيتولى المدير التنفيذي الحالي لشركة "مينزيس"، فيليب جوينغ، منصب المدير التنفيذي للمجموعة المدمجة، بينما سيتولى المدير التنفيذي لإدارة شركة "ناس" الحالي منصب رئيس مجلس الإدارة.

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وتعليقا على الصفقة، قال جوينغ، الذي يمتلك أكثر من 2.5 مليون سهم في "مينزيس"، وسيحصل ما يقل قليلا عن 15.5 مليون جنيه إسترليني من الصفقة، إن "أفق العمل المتميز للشركة يعززه تاريخها، والعرض الذي قدمته (أجيليتي) يمثل سعرا عادلا ومربحا للمساهمين".

من جانبه قال المدير التنفيذي لمجموعة "ناس" إن هذه الصفقة "ستخلق شركة رائدة عالميا في مجال خدمات المطارات، وستطلق العنان لقيمة الأسهم لجميع المساهمين، حيث سيستفيد العملاء من التميز التشغيلي لـ (مينزيس) في المزيد من المطارات حول العالم، وسيتمكنون من عرض خدماتهم على نطاق أوسع".

وقد تأسست شركة "مينزيس" عام 1833، كمكتبة في مدينة إدنبرة، ثم أضافت لاحقا خدمة توزيع الصحف وسلسلة من بائعي الصحف، بالإضافة إلى مكتبات أخرى، قبل افتتاح أول منفذ لها في أحد المطارات عام 1948. ثم توسع الشركة في خدمات الشحن عام 1987، ثم باعت عمليات البيع بالتجزئة وأعمال الصحف من أجل التركيز على خدمات الطيران.

المصدر: الغارديان