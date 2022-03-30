تركيا تعلن عن جلب أول صمام لنقل الغاز الطبيعي من البحر الأسود

أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، عن جلب أول صمام لنقل الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود من رأس البئر إلى منشأة فيليوس، بولاية زونغولداق بشمال البلاد.

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وفي بيان لها، أكدت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية "استمرار جهود استخراج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا، أكبر موقع للغاز الطبيعي في تركيا"، لافتة إلى جلب أول صمام لنقل الغاز الطبيعي من البئر إلى المنشأة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "الصمام يبلغ وزنه 65 طنا، وبارتفاع 5.1 أمتار وبعرض 5.9 أمتار، وسيقوم بنقل الغاز الطبيعي من البئر إلى غرفة توزيع الإنتاج"، مشيرة إلى أنه "من المخطط أن يتم تركيب 9 صمامات أخرى في رأس كل بئر".

وفي وقت سابق، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن جميع الأنابيب التي ستدعم وصول الغاز الطبيعي إلى منشأة فيليلوس سيتم جلبها في يونيو المقبل، على أن يتم البدء بمد الأنابيب في البحر في يوليو".

المصدر: "الأناضول"