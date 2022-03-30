مدفيديف يتوقع حدوث تغيير في النظام المالي العالمي

توقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف حدوث تغيير في النظام المالي العالمي الحالي، وقال إن النظام المالي لن يسود إذ عرضه ضامنوه للخطر أكثر من اللازم.

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وقال مدفيديف في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الأربعاء: "بينما يواصل خصومنا عملهم غير المثمر، يتجه العالم تدريجيا نحو منطق جديد للعلاقات الاقتصادية العالمية. ونحو نظام مالي محدث. بالتأكيد لن يظل كما هو".

كذلك أشار مدفيديف إلى أن الحظر على تصدير موارد الطاقة الروسية شكل ضربة للمستهلكين الغربيين العاديين، مشيرا إلى أصحاب السيارات وسكان المنازل التي تعتمد على الغاز كمثال. وشدد المسؤول الروسي على أن العقوبات ضد روسيا لم تحقق النتائج التي تحدث عنها القادة الغربيون.

وكتب مدفيديف في المنشور، إن "الحظر على تصدير موارد الطاقة الروسية لم يلحق الضرر حتى الآن إلا بالمستهلكين الغربيين العاديين - أصحاب السيارات ، وسكان المنازل المزودة بتدفئة بالغاز".

وفيما يتعلق بالدولار، تحدث مدفيديف عن أن حقبة العملات الإقليمية قادمة وأن الثقة في عملات احتياطية مثل الدولار واليورو تتلاشى، وقال: "العالم يستيقظ والثقة في العملات الاحتياطية تتلاشى مثل ضباب الصباح. رفض الدولار واليورو كاحتياطيات رئيسية في العالم لا يبدو مثل هذا الاحتمال الرائع، لكن ما هذه العملات الاحتياطية التي يتم تجميدها؟".

وفي ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، قررت موسكو تحويل مدفوعات الغاز المورد إلى "الدول غير الصديقة" إلى الروبل، وأصدر الرئيس الروسي تعليمات لشركة "غازبروم" والبنك المركزي الروسي تنفيذ الإجراءات المرتبطة بهذه الخطوة بحلول 31 مارس 2022.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعي إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الخطوة بعد أن فرض الغرب عقوبات مشددة على روسيا إثر إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، علما أن العملية جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

المصدر: نوفوستي