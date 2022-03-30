الليرة والروبل.. دمشق تريد التعامل مع موسكو بالعملات الوطنية

صرح السفير السوري لدى روسيا رياض حداد بأن بلاده تطالب العالم بالتخلي عن الدولار وهي مستعدة لبحث التسويات المتبادلة مع روسيا بالعملات الوطنية.

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وقال رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في موسكو بهذا الشأن: "سوريا كانت أول من دعا العالم إلى التخلي عن هيمنة الدولار، لأنه الأداة الرئيسة في الهيمنة الأمريكية على النظام الاقتصادي العالمي، ومنذ عام 2011 أضافت سوريا الروبل الروسي واليوان الصيني إلى محفظتها من النقد الأجنبي".

وشدد حداد في إجابة خلال مقابلة مع وكالة تاس على سؤال بالخصوص، على أن "سوريا تتعاون مع روسيا بما يخدم مصالح الجانبين بما في ذلك المجال المالي. وهذا الموضوع بالطبع يحتاج إلى بحث تقني بين المختصين من الجانبين".

وفي معرض إجابته على سؤال حول ما إذا كانت الزيارات الرسمية المتبادلة مع روسيا الاتحادية مخططة في ظل الظروف الراهنة، أكد رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في موسكو أن "الزيارات المتبادلة بين الجانبين السوري والروسي لم تتوقف".

وتابع السفير في هذا السياق قوله: "لا يمر أسبوع بدون وفد سوري في روسيا أو وفد روسي في سوريا، ويرجع ذلك إلى المستوى العالي للعلاقات بين البلدين في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين الصديقين. لذلك، من الممكن دائما الحديث عن خطط زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين".

المصدر: تاس