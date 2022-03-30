مصر.. مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" تكشف عن حجم احتياطي الفكة بالبلاد

كشفت مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" في مصر عن حجم احتياطي الفكة بالبلاد، والمدة التي يغطيها في السوق.

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وأكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"، أن "احتياطي العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يكفى احتياجات الأسواق والمواطنين لمدة عام ونصف العام"، موضحا أن "مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" تصرف حصصا إضافية من الفكة خلال المواسم والأعياد".

وأضاف اللواء حسام خضر أنه "سيتم زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة بنسبة 50% خلال شهر رمضان، بما يسهم في التيسير على المواطنين، وتسهيل عمليات البيع والشراء، وتلافى حدوث أي اختناقات في مواقف السيارات أو الأسواق".

وأوضح خضر نه "تم توفير العملات المعدنية المساعدة اللازمة لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية"، لافتا إلى أن "إجمالي إنتاج الفكة شهريا يصل إلى 45 مليون جنيه".

كما أشار إلى أن "ربط الإنتاج بالتوزيع الذي تحقق بدمج مصلحتي "الخزانة العامة" و"سك العملة" في كيان واحد، أسهم كثيرا في تحديد الاحتياجات الفعلية من العملات المعدنية المساعدة بكل دقة، ومن ثم سرعة تلبيتها، بما يضمن التيسير على المواطنين".

المصدر: RT