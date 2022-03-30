النقابات الألمانية تحذر من تداعيات حظر توريد الغاز الروسي

قال ستيفان كيرزيل، القيادي في رابطة النقابات الألمانية، إن حظر توريد الغاز من روسيا، سيؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة ليس فقط في ألمانيا بل وخارج حدودها.

وأضاف في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة Rheinische Post: "هناك خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه في سلسلة الإنتاج والتوزيع، وارتفاع حاد في البطالة".

وشدد النقابي الألماني، على أن هذا النوع من زعزعة الاستقرار سيشكل عبئا ثقيلا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا بعيدا عن حدود ألمانيا وسيعيق العمليات الإنسانية وتدابير حفظ السلام.

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واستبعد كيرزيل، احتمال أن يؤثر حظر استيراد موارد الطاقة من روسيا بشكل مباشر على مسار الأحداث في أوكرانيا، أو أن يخدم غرض إنهاء العملية العسكرية الروسية.

ويرى النقابي الألماني، أن تقليص استيراد الغاز الروسي سيؤدي إلى هزات جدية، لأن مجالات كثيرة من الصناعة الألمانية وخاصة الكيميائية والغذائية ترتبط بشكل كبير بالغاز.

المصدر: تاس