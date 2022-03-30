الأردن يطرح فرصا استثمارية كبرى لمشاريع مهمة

أعلن بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، أن الحكومة ستطرح فرصا استثمارية كبرى لمشاريع مهمة.

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وخلال استضافته في منتدى الاستراتيجيات الأردني، أوضح أن "من هذه المشاريع سكة الحديد بين العقبة والماضونة، وإنشاء مستشفى تعليمي يتبع لأحد الصناديق السيادية في دولة شقيقة، واستكشافات واعدة لخامات معادن مثل النحاس والذهب، والتنقيب عن البترول في حوض السرحان".

وأكد أن الحكومة ستعلن تباعا عن حزم تحفيزية للصناعات في المناطق التي تعاني من زيادة في البطالة، مشددا على أن "الحكومة ملتزمة بتقديم مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثمارية يتقدم في تطبيقه على تشريعات أخرى تعيق الاستثمار".

وأوضح أن "مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعالج التداخل ويوحد إجراءات الاستثمار الموجودة في 44 قانونا و1600 نظام وتعليمات".

المصدر: "عمون"