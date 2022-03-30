صحفي أمريكي: بلادنا مهددة بنقص الغذاء بسبب سياسات بايدن

قال الصحفي مايكل نولز، العامل في موقع The Daily Wire، إن الولايات المتحدة مهددة بنقص غير مسبوق في المواد الغذائية بسبب سياسات الرئيس جو بايدن.

وأشار الصحفي إلى أن بايدن في السلطة منذ 14 شهرا. وخلال هذه الفترة، وصل حجم التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما، وحطمت أسعار البنزين رقما قياسيا تاريخيا.

وأضاف: "على مدى العامين الماضيين، أصبح حقيقة واقعة كل ما اعتقدنا أنه لن يحدث أبدا. تم فرض عمليات إغلاق شاملة بين عشية وضحاها، وتم إغلاق الكنائس، وفرض ارتداء الكمامات بقرار من الحكومة الفيدرالية، وهذا ما أصاب الاقتصاد بالشلل، والآن أخذنا نعاني من نقص في المواد الغذائية".

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وخلص نولز، إلى أن بايدن "يتجاهل" هذه القضية ويعتبر ذلك أمرا طبيعيا.

وفي وقت سابق، قال بايدن إن الأحداث في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا يمكن أن تؤدي إلى عجز عالمي.

في الوقت نفسه، وصف بايدن روسيا وأوكرانيا بـ"سلة الخبز" في أوروبا.

ومن جانبه، حذر الممثل الرسمي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة طومسون بيري، من أن الأحداث في أوكرانيا، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والجوع في العالم.

يتسارع التضخم في جميع أنحاء العالم، بسبب الخلل في سلسلة توريد المواد المنتجة الذي ظهر بعد الوباء، وزيادة الطلب على بعض السلع، والارتفاع الهائل في أسعار الغاز والنفط. على سبيل المثال، في فبراير تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 7.9٪ ، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982، وتشهد منطقة اليورو أيضا ارتفاعا قياسيا في الأسعار.

المصدر: نوفوستي