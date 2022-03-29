ميشوستين: روسيا بصدد فرض حزمة جديدة من العقوبات المضادة

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن هناك حزمة جديدة من العقوبات المضادة قيد الإعداد من قبل الحكومة.

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وخلال لقاء جمعه مع نواب مجلس الدوما عن الحزب الشيوعي عشية تقديم الحكومة تقريرا عن عملها أمام البرلمان، قال ميشوستين: "كما تعلمون هناك حزمة جديدة من العقوبات المضادة قيد الإعداد. نعول على أن تشارك كتلتكم في مناقشتها بصورة بناءة ومفصلة كما في السابق".

وأشار رئيس الحكومة إلى زيادة إنتاج السلع التي توقف توريدها إلى البلاد بسبب العقوبات جاءت من بين المهمات الأكثر إلحاحا، مضيفا أن الحكومة خصصت مبلغا قدره 40 مليار روبل (حوالي 427 مليون دولار) لبرنامج إقراض المصانع بشروط ميسرة. كما ذكر أن البلاد تحتاج إلى وقت للتكيف مع قفزة الأسعار الناجمة عن المشاكل اللوجستية التي تسببت فيها العقوبات.

وكانت الدول الغربية أعلنت عن فرض عقوبات واسعة النطاق ضد موسكو بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. واستهدفت العقوبات الغربية في المقام الأول القطاع المصرفي الروسي وتوريدات المنتجات المتقدمة تكنولوجيا، إضافة إلى إعلان عدد من الشركات الغربية عن تعليق عملها في روسيا.

المصدر: "نوفوستي"