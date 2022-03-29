 
مباشر

العملة الروسية تواصل الارتفاع أمام نظيرتها الأمريكية.. الدولار يهبط دون 83 روبلا

مال وأعمال

العملة الروسية تواصل الارتفاع أمام نظيرتها الأمريكية.. الدولار يهبط دون 83 روبلا
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spgi

واصلت العملة الروسية الروبل الارتفاع اليوم، وعوضت بذلك بعض الخسائر التي منيت بها في وقت سابق، وجرى تداول الدولار دون مستوى 83 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 25 فبراير الماضي.

إقرأ المزيد
بورصة موسكو.. المؤشر RTS يقفز بأكثر من 10%
بورصة موسكو.. المؤشر RTS يقفز بأكثر من 10%

وبحلول الساعة 16:05 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 6.05 روبل إلى 83.70 روبل، وقبل ذلك تم تداول العملة الأمريكية عند مستوى 82.95 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 3.6 روبل إلى 93 روبلا، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا