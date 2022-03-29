ردا على سؤال حول دور روسيا في أسواق الطاقة.. بن سلمان: من يلقي الصواريخ علينا هو عضو في "أوبك"

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أن المملكة، ليست مسؤولة عن نقص الإمدادات البترولية إلى الأسواق في ظل هجمات الحوثيين على السعودية، والتي قد تصيب منشآت طاقة.

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وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: "أعلنا أننا لم نعد مسؤولين عن نقص الإمدادات البترولية لأن تلك المسألة لا تحظى بالاهتمام اللازم، فأمن إمدادات الطاقة مسؤولية العالم أجمع".

وجاء تصريح الأمير السعودي اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول "دور روسيا في زعزعة استقرار أسعار الطاقة العالمية" طرح في جلسة حوارية بعنوان "هل العالم مستعد لمرحلة ما بعد البترول" في القمة العالمية للحكومات.

وأضاف: قلت في كلمتي في غلاسكو إن للطاقة ركائز ثلاثا "أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي والنمو، والتصدي للتغير المناخي"، لكن الحاضرين لم يولوا ذلك الاهتمام الكافي، والآن كل ما يتحدث عنه الجميع هو أمن الطاقة.

#فيديو_الاقتصادية | الأمير عبدالعزيز بن سلمان : الذي يمول ويدرب على الصواريخ التي تطلق علينا وعلى أبوظبي هو عضو في أوبك .. اترك لكم التفكير في ذلك pic.twitter.com/fI74HmjhMp — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) March 29, 2022

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن الجهة التي تمول وتدرب على الصواريخ التي تطلق على المملكة وعلى أبوظبي هي عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

المصدر: الاقتصادية