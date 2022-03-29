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مصدر: محلات "أوبي" تستأنف عملها في روسيا خلال الأسبوعين القادمين

مال وأعمال

مصدر: محلات
AP
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أعلن رئيس اتجاه "الحديقة" لسلسلة محلات السوبر ماركت لإصلاح المنازل الريفية "أوبي" ("OBI")، ماكسيم سورافيغين، أن محلات "أوبي" ستستأنف عملها في روسيا خلال الأسبوعين القادمين.

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ونقل منتدى "قضايا وآفاق تطور سوق مواد البناء والتشطيب والتجارة" عن سورافيغين في صفحته على "التلغرام": "أريد أن أقول إننا نعمل اليوم على إزالة العطل الفني، وسيبدأ عمل محلاتنا خلال الأيام الـ14 القادمة، في البداية – في موسكو ثم في سان بطرسبورغ وسائر المناطق الروسية".

ونقلت وكالة "DPA" في 8 مارس الجاري عن مجموعة "أوبي" أن محلات "أوبي" توقف عملها في روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا.

وتملك مجموعة "أوبي" 27 محلا في روسيا يعمل فيها 4,9 ألف موظف. وإجمالا تعمل هذه المجموعة حاليا في 11 دولة.

المصدر: تاس

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