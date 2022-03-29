ألمانيا: التحول الأوروبي في مجال الطاقة لا يجوز أن يتم على حساب دول ثالثة

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، متحدثا اليوم الثلاثاء في منتدى في برلين، إن البلدان المزدهرة يمكنها أن تتحمل بسهولة الصدمات في سوق الطاقة.

وشدد الوزير، على ضرورة توخي الحذر لضمان ألا يتسبب التحول في مجال الطاقة، بمشاكل للبلدان الفقيرة.

وأضاف الوزير الألماني: "يجب أن نتأكد من أن إعادة توجيهنا في مجالي الطاقة والسياسة، لا يضر بالدول الثالثة".

إقرأ المزيد

وتابع الوزير: "من السهل أن نرى أن الدول الأخرى التي ليس لديها اقتصادات قوية، ستواجه مشاكل أكثر جدية"، في إشارة إلى النقص المحتمل في موارد الطاقة في الأسواق العالمية.

في مارس، اقترحت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي خطة لتقليل الاعتماد على إمدادات الغاز الروسي بنسبة 67٪ بحلول نهاية هذا العام، وذلك على خلفية الوضع في أوكرانيا.

المصدر: تاس