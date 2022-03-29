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بن سلمان: المنطقة تواجه مخاطر متعددة ولولا "أوبك+" لما كنا نحتفل بسوق مستدامة للطاقة

مال وأعمال

بن سلمان: المنطقة تواجه مخاطر متعددة ولولا
Sputnik
العلم السعودي
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حذر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، من أن "المنطقة تواجه مخاطر متعددة"، مؤكدا أن "بيان المملكة الأسبوع الماضي، كان واضحا بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات".

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وخلال جلسة بعنوان: "هل العالم مستعد لمرحلة ما بعد النفط؟" في إطار مشاركته بالقمة العالمية للحكومات 2022، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: "نعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة"، موضحا أن "دول الخليج نفذت المطلوب منها في تلك المسألة، لكن ينبغي للآخرين الوفاء بتعهداتهم".

وأضاف بن سلمان: لولا "أوبك +" لما كنا نحتفل بسوق مستدامة للطاقة رغم التقلبات، ونحن نترك السياسة خارج مبنى "أوبك +"، وإلا لن نتعامل مع خلافاتنا".

المصدر: "سبق"

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