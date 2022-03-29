بن سلمان: المنطقة تواجه مخاطر متعددة ولولا "أوبك+" لما كنا نحتفل بسوق مستدامة للطاقة

حذر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، من أن "المنطقة تواجه مخاطر متعددة"، مؤكدا أن "بيان المملكة الأسبوع الماضي، كان واضحا بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات".

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وخلال جلسة بعنوان: "هل العالم مستعد لمرحلة ما بعد النفط؟" في إطار مشاركته بالقمة العالمية للحكومات 2022، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: "نعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة"، موضحا أن "دول الخليج نفذت المطلوب منها في تلك المسألة، لكن ينبغي للآخرين الوفاء بتعهداتهم".

وأضاف بن سلمان: لولا "أوبك +" لما كنا نحتفل بسوق مستدامة للطاقة رغم التقلبات، ونحن نترك السياسة خارج مبنى "أوبك +"، وإلا لن نتعامل مع خلافاتنا".

المصدر: "سبق"