للمرة الأولى منذ 28 فبراير 2022.. الدولار يهبط دون مستوى 88 روبلا

ارتفعت العملة الروسية أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، اليوم الثلاثاء، وجرى تداول الدولار دون مستوى 88 روبلا وذلك للمرة الأولى في نحو 4 أسابيع منذ 28 فبراير الماضي.

وبحلول الساعة 10:09 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 2.05 روبل إلى 87.70 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 16 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 96.43 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وتشهد العملة الروسية ارتفاعا أمام الدولار واليورو خلال الجلسات الماضية، وجاء ذلك بعد أن أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو في غضون أسبوع.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، صعد مؤشرا بورصة موسكو في مستهل التعاملات إذ ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.48% وصعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.19%.

المصدر: RT