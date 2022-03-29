IRENA: تحقيق انتقال الطاقة مع حلول 2030 يتطلب توظيف 5.7 تريليون دولار سنويا

توقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أن يتطلب الانتقال إلى الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030 استثمارات قدرها 5.7 تريليون دولار سنويا.

ووفقا لتقرير الوكالة، هناك حاجة إلى نفس هذا المبلغ تقريبا لتحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 - للحفاظ على الزيادة في متوسط ​​درجة الحرارة السنوية على كوكب الأرض بحلول عام 2100 في حدود 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل عصر الصناعة.

وقال المدير العام للوكالة فرانشيسكو لا كاميرا: "لا يزال انتقال الطاقة بعيدا عن المسار الصحيح، وما لم نتخذ تدابير جذرية في السنوات القادمة، فستقل فرص تحقيق أهدافنا المناخية أو حتى ستندثر".

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يشار إلى أنه بالإضافة إلى التوسع الهائل في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، هناك حاجة إلى تحسينات كبيرة في كفاءة الاستخدام النهائي للطاقة والكهرباء، على سبيل المثال بواسطة السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، ويجب استخدام الهيدروجين بشكل أوسع وكذلك الكتل البيولوجية والتخزين الجوفي لثاني أكسيد الكربون.

المصدر: تاس