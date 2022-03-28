الكرملين: روسيا ليست جمعية خيرية ولن نزود أوروبا بالغاز مجّانا

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا لا تنوي ممارسة العمل الخيري وتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي مجانا.

وقال في حديث لمحطة PBS الأمريكية: "ستبحث موسكو الوضع وتتخذ قراراتها في حال تمنّع الاتحاد الأوروبي عن دفع قيمة هذه الإمدادات بالروبل".

وأضاف: "لا أعرف ماذا قد يحدث إن رفضوا هذه الفرصة.. فور أن يتبلور قرارهم النهائي، سنبحث ما يمكن فعله من جانبنا، فيما لا ننوي بأي شكل من الأشكال الانخراط في الأعمال الخيرية وضخ الغاز لأوروبا مجانا".

وقال: "لا غاز بلا مدفوعات".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين تعليقا على إعلان دول الاتحاد الأوروبي أنها "لن تدفع قيمة الغاز الروسي المستورد بالروبل".

المصدر: "تاس"